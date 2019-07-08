أمريكا تحقق مع بعثة المنتخب الإيراني للطائرة.. وطهران تحتج

أعلن مدير الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، الإثنين، أن بلاده احتجت لدى السفير السويسري في طهران، ماركوس لايتنر، الذي ترعى بلاده المصالح الأمريكية؛ بسبب قيام قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق مع بعثة المنتخب الإيراني لكرة الطائرة، الذي وصل إلى مطار شيكاغو.

وذكرت وكالة ”آخر الأخبار“ الإيرانية، أن محسن بهاروند، أبلغ السفير السويسري في طهران، احتجاج إيران على طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع المنتخب الإيراني لكرة الطائرة، وتوقيفه في مطار شيكاغو لمدة طويلة.

وقال بهاروند، في رسالته للسفير السويسري: ”إذا لم تستطع الولايات المتحدة استضافة الفرق الرياضية من جميع الدول بشكل منصف ومحايد، فمن الأفضل أن لا تتقبل استضافة الألعاب الرياضية“.

وقال التلفزيون الإيراني، في وقت سابق من اليوم، إن السلطات الأمنية في مطار شيكاغو أوقفت بعثة المنتخب الإيراني للطائرة في المطار لمدة 4 ساعات وقامت باستجوابهم.

وقد توجه المنتخب الإيراني لكرة الطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في المباريات النهائية لبطولة الأمم التي تشارك فيها منتخبات إيران وروسيا وبولندا وفرنسا والبرازيل، بالإضافة إلى منتخب الولايات المتحدة التي تستضيف هذه الجولة من المباريات.