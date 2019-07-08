استطلاع: أكثر من نصف أعضاء حزب المحافظين البريطاني ضد الإسلام

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة أبحاث بريطانية، أن أكثر من نصف أعضاء حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا هم ضد الإسلام، ويعتبرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يكون رئيس وزراء جيد لبريطانيا.

وبيٌن الاستطلاع الذي أجرته شركة ”يو جوف“ لصالح القناة 4 بتلفزيون ”بي بي سي“، أن ”56% من أعضاء الحزب يعتبرون أن الدين الإسلامي يشكل خطرًا على أسلوب الحياة في بريطانيا، فيما رأى 22% منهم أن الإسلام يتماشى مع التقاليد البريطانية“.

وردًا على سؤال بشأن ترامب، أجاب ”54% من أعضاء الحزب، بأنه يمكن أن يكون رئيس وزراء جيد لبريطانيا، فيما اعتبر 43% بأن ترامب يمكن أن يكون رئيس وزراء سيئ“.

ووفقًا للاستطلاع، فإن ”42% من هؤلاء أعربوا عن اعتقادهم بأن وجود عدد كبير من الأجانب بخلفيات عرقية وثقافية متنوعة أضر بالمجتمع البريطاني“.