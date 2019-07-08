ترامب يرد على المذكرات المسربة للسفير البريطاني.. ولندن تحقق‎

المصدر: ا ف ب

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين، هجومًا على السفير البريطاني في واشنطن، ردًا على وصفه وإدارته بأنهما ”غير كفؤين“ فيما أعلنت لندن فتح تحقيق بعد كشف المسألة في مذكرات دبلوماسية مسربة نشرتها صحيفة ”ذا ميل أون صنداي“ البريطانية الأحد.

وقال ترامب في تصريح صحفي إن السفير كيم داروش ”لم يخدم المملكة المتحدة جيدًا، وإنه وإدارته ليسا من كبار المعجبين“ به.

ونُقل عن داروش في مذكرات مسربة أرسلت إلى بريطانيا واطّلعت عليها الصحيفة، قوله إن ”رئاسة ترامب قد تتحطم وتحترق وتنتهي بوصمة عار“.

وجاء في إحدى المذكرات المنسوبة إلى داروش: ”لا نعتقد حقًّا أن هذه الإدارة ستُصبح طبيعيةً أكثر، وأقل اختلالًا، وأقل مزاجية، وأقلّ تشظّيًا، وأقلّ طيشًا من الناحية الدبلوماسية“.

وقالت الصحيفة إن التعليقات الأكثر حدّةً التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنّه ”غير مستقر“ و“غير كفء“.

من جهتها، أعلنت لندن الأحد فتح تحقيق بشأن تسريبات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: ”سيُفتح تحقيق رسمي في شأن التسريبات“، من دون أن يشكك في صحة المذكرات الدبلوماسية.

ونأى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بنفسه عن تصريحات داروش قائلًا، إنه ”من المهم حقًا أن نقول إنّ السفير كان يقوم بوظيفته كسفير وهو تقديم تقارير صريحة وآراء شخصية حول ما الذي يدور في البلد التي يعمل بها ومن مهام وظيفته إرسال هذه التقارير لكنّها آراء شخصية وليست آراء الحكومة البريطانية وليست آرائي“.

وتابع: ”ونحن نعتقد على الدوام أن إدارة الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب فعّالة في شكل كبير وهي أفضل صديق لبريطانيا على الصعيد الدوليّ“.

وداروش هو أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرة في واشنطن التي وصل إليها في كانون الثاني/يناير 2016 قبل فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن المذكرات التي سرّبها على الأرجح مسؤول بريطاني، تغطي فترة تبدأ من عام 2017.

وفي إحدى رسائله الأخيرة في 22 حزيران/يونيو، انتقد داروش سياسة الرئيس الأميركي حول إيران، ورأى أن مواقف ترامب حول إيران ”غير مترابطة“ و“فوضوية“.

واعتبر أن تراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن ضربات ضد طهران ردًا على إسقاط طائرة مسيرة أميركية بحجة أنها قد تسبب مقتل 150 إيرانيًا ”ليس بالأمر المقنع“.

ورأى أن السبب الحقيقي ”هو عدم اقتناع ترامب تمامًا بذلك الحل“، موضحًا أن ترامب قلق من تأثير هذه الخطوة ”التي تبدو تراجعًا عن وعود أطلقها خلال حملته في عام 2016 على انتخابات عام 2020“.