ظريف يصف احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية بـ“القرصنة“

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، ”سابقة خطيرة، ويجب أن ينتهي الآن“.

وأضاف في تغريدة على ”تويتر“: ”إيران ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي. على حد علمي يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا ضد تجاوز الولاية القضائية للحدود الوطنية“.

واعتبر أن ”احتجاز بريطانيا غير القانوني لناقلة النفط الإيرانية، هو قرصنة بمنتهى البساطة، وسابقة خطيرة يجب أن ينتهي الآن“.

واحتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق، يوم الخميس؛ للاشتباه في أن حمولتها من النفط متوجهة إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات مفروضة من الاتحاد الأوروبي. وتنفي إيران ذلك.