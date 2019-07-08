طهران: أمريكا لم تسمح للإيرانيين الاستفادة من الاتفاق النووي

نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن نائب الرئيس إسحق جهانغيري قوله اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تسمح للشعب الإيراني بالاستفادة من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق العام الماضي وعاود فرض عقوبات على إيران في خطوة تهدف لدفعها للتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الخاص بها وسياستها في المنطقة.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي.

وأضاف جهانغيري ”لم يسمح الأمريكيون للشعب الإيراني بالاستفادة من منجزات (الاتفاق النووي) خلال الفترة التي كانوا فيها ضمن (الاتفاق) أو بعد خروجهم منه“.