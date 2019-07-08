تقرير: إيران عاجزة عسكريًا عن إغلاق مضيق هرمز

رأى تقرير أمريكي أن إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز، مشددًا على أن هذه الخطوة إن حدثت ستضر بطهران أكثر من أي طرف آخر.

وقالت مجلة ”ناشيونال انترست“، يوم الاثنين، إن ”إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي لفترة طويلة، إذ إن مثل هذه الخطوة يشكل خطرًا بالغًا عليها نظرًا للرد الدولي المتوقع ضدها بما فيه احتلال بعض الجزر الإيرانية“.

ووصفت المجلة في تقرير لها ”التكهنات بقدرة إيران على إغلاق المضيق، بأنها مبالغ بها بشكل كبير، معربة عن اعتقادها بأن القدرات العسكرية المتاحة لطهران لا تمكنها من إغلاق المضيق بشكل كامل ولفترة طويلة وأن القادة الإيرانيين يدركون مخاطر تلك الخطوة“.

ونقلت المجلة عن خبراء عسكريين غربيين قولهم إن إيران ”لديها ما يقارب 5 آلاف لغم بحري وأنها بحاجة لزرع ألف لغم على الأقل في الممرات المائية البالغ طولها نحو 25 كلم داخل مضيق هرمز“.

وأضاف الخبراء أن ”زرع مثل هذا العدد الكبير من الألغام يعتبر في غاية الصعوبة نظرًا لأن المنطقة تخضع لرقابة السفن الحربية الأمريكية وغيرها في حين يصعب على إيران استخدام غواصاتها الروسية من طراز كيلوكلاس نظرًا لضحالة مياه المضيق“.

وتابعوا أن ”إيران يمكنها أن تلجأ للقوارب الصغيرة السريعة التابعة للحرس الثوري أو لسفنها التجارية لكن من المرجح أن يتم اكتشافها بسبب كثرة عددها“.

وقالت المجلة: ”حتى إن أرادت إيران إغلاق المضيق وتعطيل حركة الملاحة فإنه لا يمكنها تحقيق ذلك لفترة طويلة أوإغلاقه بشكل كامل.. كما أن القادة الإيرانيين يدركون المخاطر الكبيرة لهذه الخطوة وخاصة الرد الدولي القوي المتوقع ضد إيران.“

وأشارت إلى أنه ”في حال قررت إيران استعمال صواريخ بر-بحر صينية، فإن مثل هذه الصواريخ بحاجة لمنظومة معلومات عن الأهداف من شبكة رادارات أرضية التي من المرجح أن تكون الهدف الأول لهجمات القوات الأمريكية“.

ونقلت المجلة عن الخبراء قولهم إن ”تشغيل تلك الصواريخ يعتبر صعبًا أيضًا في بيئة منطقة الخليج نظرًا لارتفاع درجات الحرارة ما يعيق تحقيق أهدافها بشكل كبير إضافة إلى وجود عدد كبير من شبكات الرادار في محطات تحلية المياه ومنصات الحفر في المنطقة والتي يمكن أن تدفع الصواريخ الحرارية بعيدًا عن أهدافها“.

وقالت المجلة: ”في حال قررت إيران إطلاق صواريخ من الجزر فإنها بذلك ستعرّض هذه الجزر لقصف شديد ومركز وربما احتلال هذه الجزر من قبل القوات الأمريكية ما يعني انتشار الحرب إلى داخل الأراضي الإيرانية“.

وخلصت المجلة إلى القول إنه ”في حال قررت إيران عدم إغلاق المضيق والاكتفاء بهجمات منفردة على السفن بهدف رفع أسعار التأمين البحري ووقف حركة الملاحة فإن مثل هذه الخطوة لن تنجح مشيرة إلى أن حركة الملاحة في الخليج تواصلت وإن كانت بغيربشكل طبيعي رغم الهجمات التي شنتها الزوارق الإيرانية السريعة في ما يسمى بحرب الناقلات خلال الحرب العراقية-الإيرانية بين عامي 1980 و1988″.