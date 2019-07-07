”الوسط واليسار“ الإسرائيليان يبدآن التنسيق لـ“إسقاط نتنياهو“

عقد رئيس تحالف ”أزرق أبيض“ الإسرائيلي المعارض (وسط) بيني غانتس، مباحثات مع الرئيس الجديد لـ“حزب العمل“ (يسار) عمير بيرتس، في أول اجتماع بينهما في إطار تنسيق بين الجانبين بهدف إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن بيرتس القول خلال اللقاء:“لا يصح لأحزاب كتلة الوسط واليسار التحامل على بعضها البعض، وإنما عليها التركيز على الهدف المشترك وهو إسقاط حكومة نتنياهو“.

وقال بيرتس، إنه سيلتقي رئيسة حزب ”الحركة“ (يسار) تسيبي ليفني الأسبوع الحالي، كما سيلتقي النائبة السابقة رئيسة حزب ”غيشير“ (وسط) أورلي ليفي؛ بغية التوصل إلى اتفاق حول خوض الانتخابات في قائمة مشتركة.

وانتُخب بيرتس زعيمًا لحزب العمل مطلع الشهر الجاري، بعد تنحي الرئيس السابق آفي غاباي عن زعامة الحزب، إثر حصوله على 6 مقاعد فقط في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي.

وستجُرى في إسرائيل انتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر المقبل، بعدما تقرَّر حل الكنيست الحالي على خلفية عدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري نهاية الشهر الماضي ونشرته هيئة البث الإسرائيلي، أن معسكر الوسط واليسار سيحصل في الانتخابات المقبلة على 61 مقعدًا مقابل 52 مقعدًا فقط لمعسكر اليمين بزعامة نتنياهو.