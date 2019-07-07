إيران: الناقلة المحتجزة في جبل طارق لم تكن في طريقها لسوريا‎

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأحد إن ناقلة إيرانية تحتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، لم تكن في طريقها إلى سوريا.

واحتجزت مشاة البحرية الملكية الناقلة يوم الخميس قائلة إنها كانت تحاول نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي وذلك في خطوة مثيرة وصفها عراقجي بأنها ”سطو بحري“.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، إن ”الناقلة العملاقة يمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط ولهذا كانت تمر من مضيق جبل طارق وليس قناة السويس”، لكنه لم يقدم معلومات عن وجهة الناقلة.

وأضاف عراقجي، أنه ”رغم ما تدعيه حكومة إنجلترا فإن هدف هذه الناقلة ووجهتها لم يكونا سوريا“، مبينًا أن ”المرفأ الذي ذكروه في سوريا لا يملك بالضرورة القدرة على استقبال مثل هذه الناقلة العملاقة. كان الهدف مكانًا آخر. كانت تبحر في المياه الدولية عبر مضيق جبل طارق ولا يوجد قانون يسمح لإنجلترا بإيقاف هذه الناقلة. إن إيقاف هذه الناقلة من وجهة نظرنا سطو بحري ونطالب بتحريرها“.

وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا في المنطقة لاحتجاز الناقلة لمدة 14 يومًا، في حين هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردًا على ذلك.