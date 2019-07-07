الرئيس الفرنسي يستنكر انتهاك إيران لالتزاماتها النووية‎

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها ”انتهاك“ للاتفاق.

وقال المسؤول إن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو تموز لاستئناف الحوار بين الأطراف. ولم يخض المسؤول في تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.

وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحد أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

في ذات الإطار، قال مصدر في مكتب ماكرون في قصر الإليزيه إن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن.