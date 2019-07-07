إيران تكشف عن نظام اتصالات لمواجهة الحروب الإلكترونية

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، عن نظام اتصال تكتيكي أطلق عليه اسم ”سبهر 110“ لمواجهة الحروب الإلكترونية وعمليات القرصنة.

وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن إزاحة الستار عن نظام الاتصال التكتيكي ”سبهر 110″، جرى بحضور حشد من القادة والمسؤولين ومديري قسم تقنيات الاتصالات والمعلومات التابع للحرس الثوري بينهم القائد العام لهذه القوات اللواء حسين سلامي.

وأشارت الوكالة إلى خصوصيات هذا النظام، مضيفة أنه ”يتمتع بقدرات كبيرة منها القدرة على التعامل مع الحروب الإلكترونية ومقاومة أي نوع من القرصنة والاختراقات ومواجهة أي إجراءات لتعطيل البنية التحتية الإيرانية”.

وقالت ”هذا النظام يمكن استخدامه في العمليات البرية والبحرية والهجمات الجوية، وخاصة من جهة متابعة ورصد العدو“، مشيرة إلى أنه ”يلبي جميع احتياجات الاتصالات بمختلف المستويات وفي الظروف الإستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية والدفاعية والهجومية القتالية والأمن والدفاع والأزمات“.

ووفقًا للتقرير“يتمتع هذا النظام بسرعة عالية، ومرونة، والقدرة على الانتقال إلى مناطق أكثر ارتفاعًا، وجميع المناطق المستهدفة والعمل في أي نوع من الطقس والجغرافيا، وغيرها من الميزات“.

وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال إزاحة الستار عن نظام الاتصالات الجديد، ”إننا نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة، ولا نبالغ إذا أعلنا أننا على حافة هذه التقنيات وواجهتها“.

وبين اللواء سلامي أن ”التطور في مجال الاتصالات، يؤدي إلى أن يكون نظام القيادة والإدارة دقيقًا وواقعيًّا ومبنيًّا على المعلومات المحدّثة، إضافة إلى أن حركة الوحدات تكون متصلة ببعضها ولن يكون هناك أي عنصر عاطل في ساحة المعركة، وبالتالي يؤدي إلى تعاضد جميع الإمكانات في الساحة“.