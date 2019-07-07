إيران: أمريكا بعثت رسالة لنا بعد إسقاط الطائرة المسيرة

قال مسؤول إيراني، يوم الأحد، إن بلاده تسلمت رسالة من الإدارة الأمريكية عن طريق دبلوماسيين ـ لم يكشف عنهم ـ عقب قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة في 20 يو نيوالماضي قرب مقاطعة هرمزغان جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، تصريحات رئيس جهاز الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي خلال كلمة له بالمؤتمر الخامس لعلوم الدفاع والهندسة الذي عقد في كلية الإمام الحسين للدفاع والتدريب التابعة للحرس الثوري بالعاصمة طهران.

وأضاف العميد غلام رضا جلالي ”إنه بعد إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار تلقت طهران رسالة من واشنطن عن طريق الدبلوماسيين، أعلنت فيها أمريكا أنها ستقوم بعملية محدودة لحماية كرامتها، لكن رد إيران هو أننا نعتبر كل عملية بداية للحرب“.

واعتبر أن“السبب الرئيس وراء انخراط الولايات المتحدة بمواجهة ضد إيران هو الثورة الإسلامية التي تنكر الهيمنة والسيطرة الأمريكية وأن هذه العدواة ستستمر“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”الأمريكيين تبنوا مقاربة جديدة ضد الثورة الإسلامية، وهي إبقاء إيران في الاتفاق النووي بكلام ووعود أوروبية من دون تنفيذ للتعهدات“، لافتًا إلى أن ”هذه المقاربة بدأت العام الإيراني الجاري (21 مارس الماضي) ودخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب الافتراضية، وكانت استراتيجية الأميركيين هي استخدام الحرب الافتراضية منذ العام الماضي، والتي نمت للأسف في بلدنا مع إهمال السلطات الإيرانية“.

وأكد رئيس جهاز الدفاع المدني الإيراني ”أنه في العام الإيراني الجاري توصلت أمريكا إلى استنتاج، مفاده أن عليهم تعزيز سبب الصراع العسكري في أذهان الناس، وفي هذا الصدد سعى الأمريكيون أيضًا لاستخدام إمكانات الخوف من الحرب داخل المجتمع الإيراني“.

وقال جلالي: ”إن إرادة الله كانت قد وضعت حدًا لطائرة التجسس الأمريكية بدون طيار، وسيكون لهذا التكتيك تأثير طويل الأمد على الردع، كما أنه هزم الطبقة العسكرية التي صممها العدو لتخويف الناس“.