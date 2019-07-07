هجوم على منزل ناشط إيراني طالب باستقالة خامنئي

هاجم مجهولون في وقت متأخر من مساء يوم السبت، الناشط الإيراني ”رضا مهركان“ الذي كان من بين الموقعين على طلب استقالة المرشد علي خامنئي من منصبه، وفقًا لما ذكره موقع ”إذاعة فردا“ التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم الأحد.

وقال الموقع إن ”الناشط رضا مهركان أحد الموقعين الأربعة عشر الذين طالبوا المرشد علي خامنئي بالاستقالة، تعرض لهجوم من قبل ثلاثة عناصر، يعتقد أنهم من الموالين للنظام“.

وأضاف أن ”الناشط رضا تعرض للضرب والشتم والطعن بسكين خلال الهجوم على منزله من قبل مسلحين مجهولين“.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال محمد حسين سبهري، أحد الموقعين الآخرين على البيان أيضًا، بعدما نشر مقطع فيديو، إن شخصًا ”قد جاء إلى منزله بسكين“.

وأضاف: ”لكن الشرطة بعد مكالمة زوجته، لم ترسل أحدًا من عناصرها للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له المنزل“.

وأفادت بعض المواقع الإلكترونية أن جواد لعل محمدي، عضو نقابة المعلمين في مشهد والموقعين على البيان الذي يطالب خامنئي بالاستقالة، ”تلقى استفسارات متكررة ومهددة“.

ولم تعلن السلطات القضائية والأمنية في إيران موقفها من هذه التهديدات والهجمات التي يتعرض لها الناشطون المعارضون للنظام الإيراني.

وأصدر 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا إيرانيًا يوم الثلاثاء الماضي بيانًا يدعون فيه إلى استقالة علي خامنئي وتغيير جذري في الدستور.

ووفقًا للنشطاء إنه ”في غياب الجمهورية والحرية ”، فإنه لا أمل بتحسن الأوضاع في إيران من دون استقالة المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور.