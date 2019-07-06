قيادي بالحرس الثوري: النظام الإيراني لن ينهار قبل ظهور الإمام المهدي

قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي، السبت، إن بلاده في حالة حرب خارج حدودها، معتبرًا أن ”النظام الإيراني الذي وصفه بالإسلامي لن ينهار وسيبقى حتى يظهر الإمام المهدي (الغائب بحسب المعتقدات الشيعية)“.

وأوضح الأدميرال فدوي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، ”نحن نقاتل الآن خارج الحدود، وإن الثورة الإسلامية تتقدم وباقية حتى يتم زمام أمور هذا النظام الإسلامي إلى الإمام المهدي“.

وأضاف في معرض حديثه عن التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة ”لقد فزنا في أصعب الفترات، ويعترف العدو بأننا نجحنا في هذا، وكل انتصاراتنا تؤكد ذلك“، معتبرًا أن ”إيران تمتلك قوة لا يمكن للعديد من الدول أن تتخيلها“.

وتابع بقوله: ”إن قوة المحاربين الإسلاميين (إيران والحلفاء من الميليشيات المسلحة) في المنطقة لا يمكن مقارنتها مع ذلك الوقت، حتى قبل عامين، فهي اليوم أقوى بكثير“.

واعتبر القائد بالحرس الثوري الإيراني أن ”إيران وحلفاءها هم من دحروا تنظيم داعش الذي أسسته الولايات المتحدة“.

كما أشار إلى الأوضاع في إسرائيل، وقال إنه ”عندما بدأت الحرب التي استمرت 33 يومًا، حثت الولايات المتحدة إسرائيل لتبدأ الحرب، لكنهم لم يستطيعوا المقاومة والصمود، فإسرائيل لا يمكنها أن تتحمل وجود حزب الله على الحدود الفلسطينية“.