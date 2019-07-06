مصدر إيراني: لا صحة لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي

نفت وكالة ”خبر أون لاين“ الأنباء التي تحدثت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي.

ونقلت الوكالة، التابعة لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، عن مصدر إيراني وصفته بـ ”المطلع“ قوله إنه ”لا صحة للمعلومات والأخبار التي تحدثت عن احتجاز وتوقيف ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج“.

وقال المصدر إن ”ما نشره موقع نامه نيوز الإخباري اليوم السبت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج لا أساس له من الصحة“.

وكان موقع ”نامه نيوز“ الإخباري الممول من قبل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رجل الدين المتشدد ”صادق لاريجاني“، قد زعم في وقت سابق أن ناقلة نفط بريطانية جرى توقيفها من قبل السلطات الإيرانية في مياه الخليج.

وكان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني قد قال، أمس الجمعة، إن ”طهران لن تترك الاعتداء البريطاني على ناقلة النفط الإيرانية دون رد“.

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي ”إن لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية فإن على الأجهزة المعنية في البلاد الرد بالمثل واحتجاز حاملة نفط بريطانية“.

وطالبت طهران أمس بريطانيا بالإفراج فورًا عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناءً على طلب الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مسؤولًا كبيرًا بوزارة الخارجية ”وصف الخطوة البريطانية بأنها غير مقبولة“ في اجتماع مع السفير البريطاني روب ماكاير، الذي تم استدعاؤه لسماع احتجاج رسمي.

واستولت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على ناقلة النفط العملاقة جريس 1 يوم الخميس لمحاولتها نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة مثيرة أثارت غضب طهران وقد تصعد مواجهتها مع الغرب.