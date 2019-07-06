ترامب يعمل على خفض أسعار الأدوية في أمريكا لتكون الأدنى بالعالم

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أن إدارته تعمل على إعداد مرسوم تنفيذي حول تخفيض أسعار الأدوية بالولايات المتحدة لتصبح الأدنى في العالم.

وقال ترامب من البيت الأبيض للصحافيين ”نعمل على قانون الدولة الأولى بالرعاية الذي يسمح لنا أن ندفع السعر الأقل في العالم“، مضيفًا ”كما تعلمون، دفعت الدول الأخرى لسنوات أسعارًا أقل للأدوية، فيما دفعنا نحن أحيانًا أقل بـ60% وأحيانًا بـ70%“.

واتهم الرئيس الأمريكي شركات الأدوية ”بالاستفادة من النظام لوقت طويل“ في الولايات المتحدة حيث تفوق أسعار الأدوية أسعارها في الدول المجاورة مثل كندا والمكسيك وأيضًا أوروبا، متسائلًا ”لماذا تدفع الدول الأخرى مثل كندا أقل بكثير مما ندفع نحن؟“، موضحًا أنه سيعالج المسألة بإصدار ”مرسوم تنفيذي“.

وبدءًا من الشهر الجاري، ستفرض الحكومة الأمريكية على شركات الأدوية أن تكشف عن أسعارها في إعلاناتها المتلفزة، وهو إجراء أثنى ترامب على ”شفافيته التاريخية“.

ولدى حوالي نصف الأمريكيين تأمين صحي ذو خصومات عالية سنويًا قد تصل إلى آلاف الدولارات، وتراوح معظم الوقت بين 5 آلاف و6 آلاف دولار سنويًا، ويجبر العديد على دفع سعر الدواء كاملاً إلى حين أن يتمموا كل مستحقاتهم السنوية للتأمين.

ورغم ضغط الرئيس، رفعت شركة ”بفايزر“ العملاقة الأمريكية في كانون الثاني/يناير أسعار 41 عقارًا، أي ما يساوي 10% من منتجاتها الدوائية.

وتواجه ”بفايزر“، كما شركات أدوية أخرى، خطر خسارة براءات اختراع أكثر أدويتها رواجًا، وتبرر رفع الأسعار بحاجتها إلى دفع تكاليف للأبحاث والتطوير.