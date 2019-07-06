مادورو يعلن عن مناورات عسكرية في 24 يوليو

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه سيُجري مناورات عسكرية في 24 تموز/يوليو ”لاختبار“ الخطط الدفاعية لبلاده التي تواجه حسب قوله ”هجمات“ متكررة من الولايات الولايات. وقال الرئيس الاشتراكي ”فلنستعدّ!“، وذلك خلال خطاب ألقاه في كراكاس عقب العرض العسكري التقليدي في 5 تموز/يوليو، يوم إعلان الاستقلال الوطني عام 1811. وأضاف مادورو ”أعطيتُ أوامر بإجراء مناورات…