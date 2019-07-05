وصول منظومة الدفاع الروسية ”إس-400“ إلى تركيا الأسبوع المقبل

ذكرت محطة ”خبر ترك“ التلفزيونية الخاصة، أنه سيتم تحميل أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية ”إس-400“ التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن يوم الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.

وقالت المحطة دون أن تذكر المصدر، إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم الإثنين.

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع ”إس-400″، التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي، وستعرض المقاتلات الأمريكية ”إف-35“ للخطر، وهي مقاتلات تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضًا لشرائها.

وبدأت واشنطن رسميًا عملية استبعاد تركيا من برنامج طائرات ”إف-35“ التي تنتجها شركة ”لوكهيد مارتن“.