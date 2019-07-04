اتفاق على وقف التظاهرات بعد صلح بين الشرطة الإسرائيلية والطائفة الإثيوبية

أفادت مصادر عبرية، الخميس، بالتوصل إلى عقد اتفاق للصلح بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والطائفة الإثيوبية، بعد 4 أيام من الاحتجاجات المتصاعدة؛ نتيجة مقتل شاب إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي.

وقال مراسل قناة ”مكان“ العبرية المحلل السياسي شمعون أران، إن كبار الحاخامات اليهود ورؤساء الجالية الإثيوبية اتفقوا على وضع حد للاحتجاجات العنيفة التي أعقبت مقتل الشاب الإثيوبي.

وأفاد بأنه تم عقد لقاء بين الحاخامين الأكبرين في إسرائيل الحاخام يتسحاق يوسف والحاخام ديفيد لاو مع كبير الحاخامات في الطائفة الإثيوبية وقادة المجتمع الإثيوبي لإنهاء الخلاف.

ووجهت أصوات إسرائيلية سياسية ودينية في المجتمع الإسرائيلي دعوات مشتركة لتجنب تصاعد التظاهرات على خلفية مقتل الشاب سليمان تاكا برصاص شرطي إسرائيلي كان خارج الخدمة، مؤكدًا أن الأطراف وافقت على إنهاء الاحتجاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أكثر من 20 إسرائيليًا من اليهود الإثيوبيين أتباع ”الفلاشا“؛ بعد احتجاجات واسعة استمرت لليوم الرابع على التوالي بعد مقتل شاب منهم برصاص شرطي إسرائيلي.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم، أنه ”تم اعتقال فتيان في السابعة عشرة من العمر بشبهة إلقاء زجاجات حارقة، فجر اليوم، صوب مخفر الشرطة في بلدة (بئير يعكوف) في منطقة (السهل الداخلي الجنوبي)“. وقالت القناة إن نحو 20 شخصًا وصفتهم بالمشاغبين حاولوا منع عملية الاعتقال، إلا أن الشرطة تصدت لهم.