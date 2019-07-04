اعتقال 3 فرنسيات في تركيا

المصدر: ا ف ب

اعتُقلت 3 فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم داعش مع 9 أطفال لدى محاولتهن الدخول إلى تركيا من سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس.

وأوقفت السلطات التركية السيدات الثلاث المطلوبات من قبل الشرطة الدولية ”إنتربول“ في محافظة كلس وعرّف عنهن بالأحرف الأولى من أسمائهن، وفق ما أفادت وكالة أنباء ”الأناضول“.

لكن مصدرًا أمنيًا أوضح خلال تصريحات صحفية، أن إحدى السيدات تدعى جينيفر كلين، ابنة أخ الشقيقين فابين وجان-ميشيل كلين، اللذين أعلنا مسؤوليتهما باسم تنظيم ”داعش“ عن الهجمات التي استهدفت صالة باتاكلان وغيرها من المواقع في فرنسا في نوفمبر 2015.

وكلين متزوجة من كيفن غونو، وهو مواطن فرنسي حُكم عليه بالإعدام في العراق في أيار/مايو الماضي لدوره في تنظيم ”داعش“.

وذكرت ”الأناضول“ أن الموقوفين 12 شخصًا نُقلوا إلى سلطات الهجرة بانتظار طردهم من تركيا.

وخلال السنوات الأولى منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، كانت تركيا نقطة العبور الأبرز للمقاتلين الأجانب الساعين إلى الانضمام إلى الجماعات المتشددة.

وشددت أنقرة التي اتهمت بتجاهل المشكلة لاحقًا الإجراءات على الحدود ونفذّت عمليات توقيف وتسليم واسعة للمطلوبين خاصة بعد وقوع سلسلة هجمات مدمرة تبناها مقاتلون متطرفون في تركيا.