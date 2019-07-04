بوتين يبدي استعداده لتعزيز الحوار مع أمريكا بشأن الحد من التسلح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لتعزيز الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي، مضيفًا أنه بحث هذه القضايا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اليابان.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ الإيطالية ”أعتقد أن التوصل إلى إجراءات ملموسة في مجال الحد من التسلح سيسهم في تعزيز الاستقرار الدولي. لدى روسيا الإرادة السياسية للقيام بذلك. الأمر الآن بيد الولايات المتحدة لتقرر“.

وذكر بوتين، الذي سيلتقي اليوم الخميس‭‭ ‬‬بالبابا فرنسيس ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه تحدث عن هذه القضايا مع ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان الشهر الماضي.

وأضاف ”في الآونة الأخيرة بدا أن واشنطن بدأت تفكر في تعزيز الحوار مع روسيا بشأن أجندة استراتيجية واسعة“.