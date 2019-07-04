وزير إيراني: سنفاوض أمريكا إذا وافق خامنئي

قال وزير الأمن الإيراني محمود علوي، إن طهران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، إذا وافق المرشد الأعلى علي خامنئي وأعطى الإذن من أجل التفاوض.

وجاءت تصريحات محمود علوي التي نقلتها وكالة أنباء ”آخرين خبر“ الإيرانية، اليوم الخميس، في حفل لضحايا الحرب العراقية الإيرانية مساء الأربعاء بمدينة ”قائم شهر“ بمحافظة مازندران شمال إيران.

وأضاف علوي: ”المفاوضات بين إيران وأمريكا ستتم إذا أعطى المرشد الأعلى علي خامنئي الإذن بذلك“، مستدركًا بالقول إن ”إيران لا تتفاوض تحت ضغوط العقوبات“.

وتابع علوي: ”لقد أدرك رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الآن أن العقوبات غير مجدية، وخلافًا للخيال، حيث إن شعبنا أصبح أكثر اتحادًا“.

وأشار الوزير الإيراني إلى اختراق طائرة أمريكية من دون طيار على المجال الجوي الإيراني في 20 مايو/أيار الماضي وإسقاطها من قبل الحرس الثوري، وقال ”إن هجوم التجسس سرعان ما أطيح به في البلاد، وتلاشت الغطرسة التي كانت تهدف إلى تحديد النقاط الثلاث لإيران بسبب الخوف من الجمهورية الإسلامية“، على حد زعمه.