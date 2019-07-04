كوريا الشمالية تفرج عن طالب أسترالي متهم بالتجسس  

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في البرلمان، اليوم الخميس، أن الطالب الأسترالي أليك سيغلي المعتقل في كوريا الشمالية ”تم الإفراج عنه“ وهو ”سالم وفي صحة جيدة“.

وقال موريسون ”أبلغتنا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) أنه تم الإفراج عنه وغادر البلاد بسلام“.

وأضاف ”أود أن أعبر عن شكري العميق للسلطات السويدية على مساعدتها القيمة“.

وكان سيغلي (29 عامًا) يقيم في بيونغ يانع ويدرس الأدب الكوري في جامعة كيم إيل سونغ، أشهر مؤسسة تعليمية في كوريا الشمالية. كما يتولى إدارة شركة متخصصة بالرحلات إلى كوريا الشمالية.

وكتب هذا الأسترالي مقالات عن مطاعم بيونغ يانغ وغيرها من المواضيع لحساب موقع إن.كاي نيوز الأمريكي الذي يتخذ من سيول مقرًّا، ويقدم معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية.