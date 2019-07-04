بيرو تدعو لاجتماع دولي يضم روسيا والصين لبحث أزمة فنزويلا

قال وزير خارجية بيرو، يوم الأربعاء، إن بلاده وجهت دعوة إلى الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا وتركيا وعشرات الدول الأخرى لحضور اجتماع في ليما في السادس من أغسطس/ آب المقبل لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا.

وأضاف الوزير نيستور بوبوليزيو، أن الهدف هو جمع تلك الدول التي لها صلة بشكل ما بالأزمة في فنزويلا على أمل تشجيع الحوار وتعزيز الدعم لانتخابات جديدة.

وأضاف أنه لم توجه دعوة إلى ممثلي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو المعارضة.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولّي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ ”غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا، ودول من أمريكا اللاتينية، وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها: روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.