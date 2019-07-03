مسؤولون إيرانيون يهاجمون التلفزيون الرسمي بسبب برنامج عن مبيعات النفط للصين‎

المصدر: ا ف ب

هاجم مسؤولون إيرانيون التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، بسبب بثه برنامجًا عن مبيعات النفط إلى الصين في انتهاك للعقوبات الأمريكية، وقالوا إن التقرير ”يتعارض مع المصالح القومية“.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى العام الماضي، وأعادت فرض العقوبات على مبيعات النفط المهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية وغيرها من قطاعات الاقتصاد.

وعرض التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، برنامجًا عن الناقلة ”سالينا“ التي تحمل العلم الإيراني وتخضع للعقوبات الأمريكية، تردد أنها نقلت مليون برميل من النفط الخام إلى ميناء جينزهو الصيني أواخر حزيران/يونيو.

والصين، إضافة إلى بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، هي واحدة من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي، ورفضت مساعيَ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وقال مقدم البرنامج:“هذا يُظهر أن العقوبات غير فعالة، وأن الطريق أمام بيع النفط الإيراني غير مغلق“.

وفور ذلك تعرَّض التلفزيون لانتقادات من قِبل الإعلام المحلي الذي وصف البرنامج بأنه ”مشبوه“، وفي اليوم التالي انتقده المسؤولون.

ونقلت وكالة ”آسنا“ شبه الرسمية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله:“هذا سيضر بمصالح إيران القومية، والحمد لله أنني لا أشاهد التلفزيون“.

وقال وزير النفط بيجان نمدار زنقنة إن البرنامج ”قوَّض العمل الذي تقوم به الوزارة“.

وكان زنقنة قد قال سابقًا إن إيران تواصل بيع النفط عبر طرق ”غير تقليدية“ تبقى سرية للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وردَّ التلفزيون الرسمي بالقول إن المعلومات معروفة، مشيرًا إلى تقرير نشرته صحيفة ”فاينانشال تايمز“، الأسبوع الماضي.

وأضاف:“لو أراد الأمريكيون تعقب هذه الناقلة لتعقبوها الأسبوع الماضي، وما كانوا بحاجة إلى هذا البرنامج لتذكيرهم بذلك باللغة الفارسية“.

وقال زنقنة إن“إعادة نشر تقارير الإعلام الغربي، وبعض يعدّها من أعداء إيران، هو أمر غير لائق، ويجب على التلفزيون الرسمي بث التقارير فقط حول أخبار صادرات النفط التي تؤكدها وزارة النفط“، بحسب آسنا.

وفي إطار حملة ”الضغوط القصوى“ على إيران، توعدت واشنطن بخفض واردات طهران من العملة الصعبة بوقف صادراتها من النفط والبتروكيماويات والمعادن.