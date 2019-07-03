قائد القوة الجوية الإيراني: لدينا أسلحة سرية وفريدة من نوعها

زعم قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن إيران تمتلك أسلحة سرية وفريدة من نوعها، محذرًا الولايات المتحدة من القيام بأي خطوة خاطئة في التعامل مع إيران، دون أن يكشف عن نوعية هذه الأسلحة.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن العميد صباحي فرد خلال مؤتمر في طهران لبيان الخطوة الثانية من الثورة الإيرانية التي أعلنها المرشد علي خامنئي في الـ 21 من مارس/أذار الماضي، قوله إن ”إيران تمتلك أسلحة سرية وفريدة من نوعها، وإن قوة الردع الإيرانية تمنع العدو (أمريكا) من القيام بأي خطوة خاطئة“.

وأضاف ”العدو توقف على مسافة 200 ميل عن مضيق هرمز، فذلك يرجع إلى قدرتنا على الردع .. ولا يجب إخضاع الاستعداد القتالي لإيران، وسيكون الخطأ الأول لهم هو الخطأ الأخير“.

وتابع ”العدو يهز السيوف من خلال وجوده العسكري في الخليج، ويمارس أقصى قدر من الضغط، ويريد أن يفرض نواياه الشريرة على العزم القوي للأمة الإيرانية“.

وفيما يتعلق بدعوة الولايات المتحدة لإيران بإجراء مفاوضات مباشرة، قال العميد صباحي فرد ”يصرخ العدو بأسنان الحرب والعقوبات، ومن ناحية أخرى يعرض إجراء محادثات، هذا يظهر أن العدو غير موثوق به“.

وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة أن يعلموا أنهم لا يستطيعون مواجهة إيران لأن الجمهورية الإسلامية تمتلك أسلحة سرية فريدة“