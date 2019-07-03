”حماس“ ترفع وتيرة تجاربها الصاروخية وسط غضب إسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس أجرت تجارب صاروخية بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الأولى، أطلق خلالها أكثر من 10 صواريخ تجريبية نحو البحر.

وترصد إسرائيل من حين لآخر تجارب كهذه، ولكن عدد الصواريخ هذه المرة أجبر الدوائر الإعلامية والأمنية في إسرائيل على التعبير عن غضبها العارم تجاه الصمت على تجارب حماس الصاروخية في غزة.

وذكر موقع ”حدشوت 24“ العبري، اليوم، أنه تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.

وقال أمير بخبوط، المحلل الأمني بموقع ”واللا“ العبري، معقبًا، إن ”حماس تستمر في التطور، أجرت تجربة صاروخية في الساعة الأخيرة نحو البحر، الصواريخ لا تصدأ، عددها في غزة في ازدياد“.

وهاجم بخبوط حكومة نتنياهو وسياساتها تجاه حماس وقطاع غزة قائلًا: ”السياسة الإسرائيلية تسمح لحماس ليس فقط بالتطور بل ببناء قوتها“.

ووصف بخبوط ما يحدث بأنه ”جو من التوتر. انفجارات خافتة في الفضاء. لا يوجد تنبيه أحمر على هذا“.

ونشر المحلل الأمني صورة عبر حسابه في ”تويتر“ لما قال إنه إحدى تجارب حماس الصاروخية لليوم، وعلق عليها قائلًا: ”هكذا يبدو الأمر، إطلاق صاروخ تجريبي من قطاع غزة إلى البحر، رسالة حماس واضحة، إذا لم نتقدم في التهدئة فإن المواجهة قائمة“.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن صافرات الإنذار دوت صباح اليوم الأربعاء في عدة مستوطنات بغلاف غزة.

وقالت القناة الثانية العبرية إن صفارات الإنذار دوت في ”سديروت“ والمجلس الإقليمي ”شاعر هنيجيف“ وكيبوتس ”إيفيم“.

ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: ”إن صفارات الإنذار كانت بالخطأ، وإن الحديث يدور عن إنذار كاذب“.