إيران تهدد بطرد مركزي متطور ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم

قال رئيس اللجنة النووية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، إن بلاده ستقوم باستخدام أجهزة الطرد المركزية المتطورة وستزيد من نسبة تخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي حددتها طهران في الثامن من أيار/ مايو الماضي للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها النووية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن رضائي قوله إن ”لإيران الحق في تقليص تعهداتها بما يتناسب مع عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها طبقًا للمادة 36 من الاتفاق النووي“.

وأضاف ”سيكون لإيران مطلق الحرية بعد انقضاء الـ 60 يومًا لاستخدام أجهزة الطرد المركزية المتطورة من طراز IR“، مبينًا أن ”طهران ستخطو خلال الـ 6 أيام المقبلة خطوة أخرى، تتعلق برفع مستوى التخصيب لأعلى من 3.67% والتي ستستمر حتى 20% ما لم يعمل الأوربيون بما تعهدوا به في الاتفاق النووي“.

وأعلنت إيران الاثنين الماضي، تجاوزها الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي من مخزون اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن هذا القرار أُعِد له مسبقًا.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف ”طبقًا لما اطلعت عليه فإن إيران تخطت حد الـ300 كغم من اليورانيوم طبقًا لبرنامجها فيما قد أعلنا عن هذا القرار مسبقًا“.

وعبّرت دول أوروبية موقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015 عن ”قلقها البالغ“ من إعلان طهران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

وقال وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بشأن إيران: ”نأسف لقرار إيران الذي يثير شكوكًا فيما يتعلق بوسيلة أساسية لمنع الانتشار النووي الأساسية“.