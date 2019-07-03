أردوغان ينقلب على مسلمي ”الإيغور“: يعيشون بسعادة في الصين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الصيني شي جينبينغ إن الأقليات الاتنية تعيش بسعادة في إقليم شينجيانغ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

وجاء موقف أردوغان هذا، متناقضًا تمامًا مع انتقادات أنقرة في الماضي لبكين حول القمع في هذه المنطقة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان أردوغان قد التقى شي في قصر الشعب في بكين الثلاثاء بعد 4 أشهر على وصف وزارة الخارجية التركية معاملة المسلمين الإيغور الناطقين بالتركية بأنها ”عار كبير على الإنسانية“.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ”شينخوا“ عن أردوغان قوله إن ”تركيا ما زالت ملتزمة سياسة الصين الواحدة“.

وتابعت أن الرئيس التركي ”شدد على أن كون المقيمين من مختلف الاتنيات يعيشون بسعادة في منطقة شينجيانغ للإيغور التي تتمتع بحكم ذاتي بسبب ازدهار الصين أمر واقع وتركيا لن تسمح لأحد بدق إسفين في علاقاتها مع الصين“.

وأضافت أنه ”عبر عن استعداده لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الأمني مع الصين للتصدي للتطرف“.

ويواجه مئات الآلاف من مسلمي الإيغور الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغسل المخ لأغراض سياسية في معسكرات اعتقال صينية في منطقة شينجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين.

ويأتي تخلي تركيا عن مسلمي الإيغور فيما يبدو مع حاجة أردوغان لاستثمارات شركات صينية في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية الكبرى في تركيا التي تعاني أزمة اقتصادية متفاقمة.