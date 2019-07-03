نتنياهو: إيران تحاول ”ابتزاز“ العالم بخرقها الاتفاق النووي

المصدر: أ.ف.ب

اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الثلاثاء بانتهاك الاتفاق النووي بهدف ”ابتزاز“ المجتمع الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وقال نتنياهو خلال حفل استقبال في القدس بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي ”هذا الأسبوع إيران خرقت بشكل علني الاتفاق النووي عبر زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب المسموح به بموجب الاتفاق“.

وأعلنت إيران الإثنين أنّها تجاوزت السقف المحدّد لمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، في أول تأكيد من قبلها لإخلالها بالتزاماتها الدولية الواردة في هذا الاتفاق.

وقال نتنياهو إنّ ”هذا النظام يأمل عن طريق خرق الاتفاق بأن يتمكّن من ابتزاز العالم لتقديم تنازلات وتخفيف الضغط الاقتصادي عليه“.

وأضاف ”يجب أن نفعل العكس تماماً. الآن هو الوقت لزيادة الضغوط. الآن هو الوقت للتشبّث بموقفنا“.