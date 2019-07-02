على غير العادة.. ترامب يلقي خطابًا في الاحتفال بذكرى الاستقلال

قال مسؤولون في البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيتجنب القضايا السياسية ويتناول القضايا الوطنية في كلمة مهمة يلقيها في الرابع من يوليو تموز أمام نصب لنكولن التذكاري في واشنطن وسط تساؤلات من الديمقراطيين عن تكلفة الاحتفال وطابعه.

وشوهدت دبابات أمريكية في قطار شحن في واشنطن صباح الثلاثاء في إشارة إلى القوة العسكرية التي ستعرض ضمن احتفال الرابع من يوليو/ تموز الذي سيختلف كثيرًا هذا العام عن الاحتفالات السابقة.

ولعقود نظم الرؤساء الأمريكيون السابقون احتفالات سنوية عادية في ذكرى إعلان الاستقلال الذي تم عام 1776 وهي الاحتفالات التي تجذب في العادة مئات الآلاف من الأشخاص إلى حديقة ناشونال مول لحضور عروض موسيقية وألعاب نارية.

ويعتزم ترامب هذا العام إلقاء كلمة في احتفال عسكري شعاره ”تحية لأمريكا“ تشارك فيه فرق موسيقية عسكرية وتقام خلاله عروض عسكرية تشارك فيها طائرات سلاح البحرية بلو أنجلز وطائرة الرئاسة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الاحتفال قد يشهد أيضًا مشاركة الدبابات القتالية إم1 أبرامز وقاذفة قنابل من طراز بي-2 وطائرات من طرز إف-35 وإف-22 وطائرة سلاح البحرية رقم واحد الهليكوبتر التي يستخدمها الرئيس.

وستتوقف حركة الطيران في مطار رونالد ريجان الوطني القريب خلال العرض الجوي والألعاب النارية.

وتساءل الديمقراطيون في الكونغرس عما إذا كان ترامب سيحول احتفالًا وطنيًا غير حزبي إلى حفل انتخابي على حساب دافعي الضرائب.

لكن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي استنكر ذلك ووصفه بأنه ”سخيف تمامًا“.