نتنياهو: ترامب كان على علم بمهمة استخباراتية إسرائيلية في إيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بما وصفته إسرائيل بـ“مهمة للمخابرات في طهران“ العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

وكان نتنياهو أعلن في أبريل/ نيسان 2018 أن فريقًا من جهاز الموساد نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج طهران في السابق برنامجًا للأسلحة نووية.

واستند ترامب لتلك الوثائق عندما اتخذ قرارًا الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وتنفي إيران أنها سعت من قبل إلى امتلاك أسلحة نووية، واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية.

وقال نتنياهو، بينما كان يمنح، يوم الثلاثاء، جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق، إنه ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير/ كانون الثاني 2018.

وأضاف نتنياهو خلال احتفال خلف الأبواب المغلقة، وفقًا لنص نشره مكتبه:“سألني عما إذا كانت (الوثائق) خطيرة، وأبلغته بأنه كان هناك خطر ليس بسيطًا والنتيجة بررت هذا الخطر“.

وتابع أنه“عندما قدم لترامب في البيت الأبيض فيما بعد النتائج الرئيسة التي توصل إليها تحليل إسرائيلي لهذه الوثائق، عبّر الرئيس عن تقديره لهذه الجرأة“.

وقال نتنياهو:“ليس لدي أي شك في أن ذلك ساهم بجعله يتحقق من صحة قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير“.

وتصاعد التوتر في الخليج على مدى الأسابيع الماضية بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وقال مسؤولو الموساد إن عملية طهران نُفذت في فبراير/ شباط 2018، لكن دون الكشف عن تفاصيل بشأن كيفية جلب الوثائق من إيران إلى إسرائيل.

وحصل على جائزة، يوم الثلاثاء، 6 ضباط إسرائيليين وهم 4 رجال، وامرأتان لدورهم في قيادة المهمة التي شارك فيها ”مئات“ آخرين، بحسب ما ذكر جوزيف كوهين رئيس الموساد خلال منتدى أمني دولي هذا الأسبوع.