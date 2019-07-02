الرئاسة الفرنسية تعلّق على فيديو إيفانكا ترامب المحرج في قمة العشرين

علّقت الرئاسة الفرنسية على نشر الفيديو المحرج لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، خلال قمة مجموعة العشرين.

وتعرضت إيفانكا لموقف محرج، بعد نشر شريط فيديو لها وهي تحاول التدخل في أحاديث القادة الدوليين، وظهرت وهي تنضم إلى محادثة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، والتي ظهرت كأنها تتجاهل إيفانكا.

وقال مسؤول في القصر الرئاسي الفرنسي، إن“مثل هذه المقاطع من القمم والأحداث المماثلة يتم نشرها في كثير من الأحيان“.

وأضاف المسؤول في بيان أنه ”على الرغم من صدور الفيديو في الوقت الذي كان يتم الحديث في الولايات المتحدة عن دور إيفانكا الدبلوماسي، إلا أننا لم نقصد إطلاقًا تقديم هذا الفيديو“.

وتابع:“لم نتوقع ردَّ الفعل، ومرة أخرى، لسنا مسؤولين عن سوء استخدام الفيديو“.

وأثار الفيديو موجة سخرية عبر الإنترنت بين عشرات الآلاف من منتقدي دونالد ترامب، حيث سخر الكثيرون من إيفانكا لأنها أحرجت نفسها على ما يبدو بين قادة الدول.

من جانبها، قالت جيسيكا ديتو، نائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، دعا إيفانكا للتحدث في مجموعة العشرين لأن إيفانكا هي الممثل الرئيس للبيت الأبيض حول قضايا تمكين المرأة، التي كانت موضوعًا رئيسًا للقمة في هذا العام.