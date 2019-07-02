مقتل 14 في حريق على متن غواصة أبحاث روسية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، إن 14 شخصا من أفراد طاقم غواصة أبحاث روسية لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق. وأكدت الوزارة، أن غواصة أبحاث أعالي البحار كانت تجري مسحا عسكريا في المياه الإقليمية الروسية. ونقلت وكالتا الإعلام الروسية وتاس عن وزارة الدفاع، تأكيدها أن ”الحادث وقع يوم الاثنين وتم إخماد الحريق وإن…