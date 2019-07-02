خامنئي يعزل نائب رئيس هيئة الأركان ورئيس منظمة ”الباسيج“

أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، قرارين بعزل نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عطا الله صالحي، ورئيس منظمة التعبئة (الباسيج) العميد غلام حسين غيب برور.

وذكر موقع المرشد خامنئي، أن ”الأخير أصدر قرارين يقضيان بتعيين العميد محمد رضا آشتياني نائبًا لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بدلًا من السابق اللواء عطا الله صالحي، كما جرى تعيين العميد غلام رضا سليماني رئيسًا لمنظمة الباسيج، بدلًا من العميد غلام حسين غيب برور“.

وأوضح الموقع، أن ”تغيير قائد منظمة الباسيج جاء بناءً على اقتراح القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي“، مطالبًا القائد الجديد العميد محمد رضا آشتياني بتعزيز ما أسماه بـ“ثقافة المقاومة وتوفير أسس للإبداع والمبادرة في منظمة الباسيج، وخاصة بين الشباب“.

فيما كان العميد غلام رضا سليماني يشغل منصب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة أصفهان وسط البلاد، قبل تعيينه اليوم.

ومن الجدير بالذكر، أن بيان خامنئي اقتصر على تقديم الشكر للواء عطا الله صالحي والعميد غلام حسين غيب برور، دون منحهما أي وظيفة جديدة.

وفي الآونة الأخيرة، استبدل خامنئي عددًا من كبار القادة العسكريين، بمن فيهم القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري، وأجرى بعض التغييرات على الهياكل العسكرية، بما في ذلك الدفاع الجوي العسكري، وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الضغط من الولايات المتحدة على إيران وتزايد خطر نشوب صراع بين الجانبين.