إيران تقيل مدير سجون طهران

أقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، مدير عام سجون العاصمة طهران مصطفى محبي، بسبب مقتل السجين السياسي المعارض علي رضا شير محمد علي في الـ 10 من حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن إبراهيم رئيسي أقال مدير عام سجون العاصمة طهران مصطفى محبي من منصبه على خلفية مقتل السجين شير محمد علي قبل أسابيع“.

وكان مصطفى محبي تولى منصب مدير عام سجون طهران خلفًا للسابق أصغر جهانغيري في حزيران/ يونيو 2016، كما عمل محبي في مكتب المدعي العام في طهران.

وقالت تقارير صحفية إيرانية في حزيران/ يونيو الماضي، إنه جرى قتل المعتقل والمعارض السياسي علي رضا شير المعروف بـ“شير علي“، في سجن فشافويه الواقعة جنوب العاصمة طهران.

وفي السياق ذاته، أوضحت قناة ”إيران إنترناشونال“ التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، ”أنها حصلت على معلومات تفيد بقتل السجين السياسي علي رضا شير محمد علي في سجن فشافويه“.

وأضافت القناة ”أن السجين السياسي الذي بدأ إضرابًا عن الطعام منذ آذار/ مارس الماضي، لأكثر من شهر للمطالبه بنقله إلى سجن ايفين المخصص للمعارضين السياسيين، احتجاجًا على الوضع المأساوي في سجن فشافويه، لقي مصرعه بهجوم اثنين من المعتقلين“.