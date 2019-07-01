ترامب: إيران تلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترامب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وإنها ”تلعب بالنار“.

وأجرى ترامب حديثا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عما يسمح به الاتفاق النووي.

وقال البيت الأبيض في بيان الإثنين إن الولايات المتحدة ”لن تسمح أبدا“ لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام ”ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم (…) والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية“.

وأضاف البيان ”كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى“.

وتابع ”علينا إعادة فرض القواعد القديمة لمنع الانتشار النووي والتي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)“.