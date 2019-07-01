الصين تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من غواصة (فيديو)

اختبرت الصين بنجاح صاروخها الباليستي ”JL-3“ الذي أطلقته من غواصة، وبإمكانه توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال ”رن قوه تشيانغ“ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني، إن ”البحوث العلمية والاختبارات التي أجريت وفقًا للخطة تمت بشكل طبيعي“، موضحًا أن ”هذه الاختبارات ليست موجهة ضد أي بلد أو كيان محدد“.

وأضاف: ”تطوير الأسلحة؛ والمعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية لحماية الأمن القومي للصين“.

وكان ”رن“ يرد على تقارير عن وجود ضوء غامض شوهد، وهو يتحرك عبر السماء في عدة مقاطعات وسط الصين في 2 يونيو الماضي، ما أثار قلق السكان وأثار تكهنات بشأن الاختبار العسكري السري.

ويُظهر مقطع فيديو للضوء الغامض – قيل إنه تم تصويره من مدينة تشنغتشو مقاطعة خنان- كائنًا ذا ذيل طويل من الدخان يحلق فوق الحي التجاري المركزي في المدينة قبل أن يرحل بعيدًا ويختفي ببطء.

وألمح جيش التحرير الشعبي الصيني والبحرية الصينية، إلى قوة صواريخ في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن الجسم الطائر مجهول الهوية ربما يكون صاروخًا.

وذكر موقع ”Sina Military“ الصيني، أن الضوء قد يكون مرتبطًا بتجربة بكين صاروخ ”JL-3″، وأن الصاروخ قد تم تجهيزه برأس حربي يفوق سرعة الصوت.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الصاروخ ”JL-3“ تم إطلاقه من منصة اختبار غواصة في بحر بوهاي وطار عدة آلاف من الأميال إلى مدى تأثير الصواريخ في غرب الصين.