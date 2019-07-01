البيت الأبيض: يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن سياسة ممارسة أقصى الضغوط على إيران ستستمر إلى أن تغير نهجها، وإنه ينبغي إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

وأشار البيت الأبيض في بيان، إلى أن ”الضغوط القصوى على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير زعماؤه نهجهم“.

وأضاف ”يجب أن نستعيد مبدأ منع الانتشار النووي القائم منذ فترة طويلة والخاص بألا تخصب إيران (اليورانيوم)“.

وجاء بيان البيت الأبيض تعليقًا على إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.