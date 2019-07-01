ظريف: إيران ”لم تنتهك“ الاتفاق النووي.. وسنخفض مخزون اليورانيوم المخصب إذا التزم الأوروبيون

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن بلاده ”لم تنتهك الاتفاق النووي بسبب زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم“، مضيفًا أن الحدود الزائدة لمخزونات اليورانيوم المخصب ستنعكس عندما يفي الأوروبيون بالتزاماتهم.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، ”أن إيران لم تنتهك الصفقة النووية“، مستدلًا بذلك إلى الفقرة 36 في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في شهر تموز/يوليو من عام 2015 .

وأشار إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو العام الماضي، حيثُ كتب قائلًا: ”لقد منحنا بلدان E3 + 2 بضعة أسابيع لحماية حقوقنا، لقد اتخذنا الإجراءات بعد 60 أسبوعًا“.

وأضاف الوزير الإيراني أنه ”بمجرد أن تفي الدول الأوروبية بالتزاماتها، ستتخذ إيران إجراءات متبادلة“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، تجاوز طهران الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب.