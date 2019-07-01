أمين عام الأمم المتحدة يحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي‎

ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس ”يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي“ المبرم مع القوى العالمية عام 2015، وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين ”قيام إيران بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الاتفاق، ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني، من الضروري أن يتم التعامل مع هذه القضية.. من خلال الآلية التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)“.

وبالاتفاق النووي آلية لحل النزاعات التي يمكن خلال فترة قصيرة مدتها 65 يومًا أن تنتهي في مجلس الأمن، بمعاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.