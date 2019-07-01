بريطانيا تعبر عن قلقها من انتهاك إيران للاتفاق النووي

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قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، إنه يشعر ”بقلق شديد“؛ بعدما قالت إيران إنها جمعت مخزونًا من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، لكنه أضاف أن ”بريطانيا لا تزال تدعم الاتفاق“. وقال هنت على ”تويتر“، عقب الإعلان الإيراني: ”أشعر بقلق شديد بسبب إعلان إيران أنها…