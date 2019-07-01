ضابط إيراني: نطاق الحرب مع أمريكا لن يكون تحت السيطرة

قال قائد عسكري إيراني بارز، يوم الاثنين إن نطاق الحرب مع الولايات المتحدة لن يكون تحت السيطرة، داعيًا أمريكا إلى ضرورة التعلم من أخطائها التي ارتكبتها في غزو العراق وأفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“، عن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني اللواء غلام علي رشيد، قوله إنه ”يجب على الولايات المتحدة أن تتعلم من خطأ غزو العراق وأفغانستان، وأنه سيكون من الخطأ اتخاذ قرار في حساباتها دون مقابل“.

وأوضح اللواء علي رشيد في زيارة له لتقييم الوحدات البحرية التابعة للجيش الإيراني بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، قائلًا ”إن الأمة الإيرانية تتفهم تكلفة الحرب وإنجازاتها أثناء الدفاع المقدس (الحرب العراقية الإيرانية)“.

وأضاف: ”بقدر ما نهتم بحرب المعلومات والحكمة والتفكير واليقظة، فإننا مستعدون لفرض تكاليف باهظة على المعتدي أكثر بكثير من الماضي، وسنتخذ قرارًا سريعًا“.

وعن إمكانية اندلاع حرب بين إيران وأمريكا، قال اللواء رشيد ”نحذر من أن زمن الحرب ونطاقها لن يكونا تحت سيطرة أحد، ويجب أن تكون الولايات المتحدة تعلمت من خطأ غزو العراق وأفغانستان، الذي تسبب بهرب أكثر من 7 آلاف مليار دولار و 70 ألف قتيل وجريح في البلدين، وفي حساباتها ارتكاب خطأ دون عودة“.

وتابع ”ستقدم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ردًّا قويًّا دون شك، على أي عدوان من قبل العدو ضد الجزر والحدود البحرية والجوية لإيران“.

وكانت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في الـ 20 من حزيران/ يونيو الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قرب مقاطعة هرمزغان جنوب البلاد بذريعة اختراقها المجال الجوي الإيراني؛ الأمر الذي تنفيه الإدارة الأمريكية.