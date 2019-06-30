ثمن حقيبة زوجة أردوغان يصدم الأتراك

أثار ثمن حقيبة يد عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غضبًا في تركيا، التي تمر بأزمة اقتصادية، وتراجع مستمر في الأوضاع المعيشية للمواطنين منذ شهور.

الصحافة التركية كشفت أن ثمن الحقيبة حوالي 50 ألف دولار أمريكي، وظهرت أمينة زوجة الرئيس التركي تحملها خلال مرافقة زوجها في قمة العشرين، التي أقيمت مؤخرًا في اليابان.

وتم تداول صورة الحقيبة على نطاق واسع، عبر المنصات الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية، مع الإشارة إلى ثمنها الغالي، باعتباره أحد المؤشرات على فساد النظام الحاكم في تركيا، خاصة أن مؤيدي أردوغان يدّعون الزهد والتدين.

Saray'da kriz yok: Emine Erdoğan 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya'da https://t.co/hur8qpd3l8 pic.twitter.com/Yn26vExo57 — soL Haber (@solhaberportali) June 27, 2019

وأشارت صحيفة ”جمهوريت“ التركية، إلى أن الحقيبة ”يصل ثمنها إلى 50 ألف دولار، أو ما يعادل 288 ألف ليرة تركية، وهو الحد الأدنى لرواتب 11 شخصًا تركيًا في السنة“.

وعلقت إحدى الناشطات التركيات على الحقيبة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: ”السيدة الأولى تحمل حقيبة هرمس بقيمة 50 ألف دولار في اليابان، بينما يعاني شعبها من الجوع والبطالة، لكن الستايل أهم من العيش“.

بينما نشر معلقون آخرون صورًا تظهر ظروف بعض العمال الأتراك، خاصة واقعة الانتحار شنقًا لتركي مؤخرًا؛ لفشله في دفع إيجار مسكنه.