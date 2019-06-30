نائب رئيس البرلمان الإيراني: التفاوض مع أمريكا يجلب لنا الذل

اعتبر نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، أن التفاوض مع الولايات المتحدة لا يجلب لبلاده إلا الذل والاستسلام المطلق.

جاء ذلك ردًا على الدعوات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للتفاوض مع القادة الإيرانيين دون شروط مسبقة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، قال بزشكيان ”كل انسان حر يعلم أن إيران إذا جلست على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لن تجني سوى الذل والاستسلام المطلق لأمريكا والقوى العظمى“.

وشدد بزشكيان على أن التغلب على العقوبات الأمريكية الصارمة هو ”الثقة بالنفس والصبر والمقاومة“، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقات الداخلية للبلاد ”سيكون عاملاً مساعدًا لتجاوز المشاكل الاقتصادية“.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم، إن ”واحدة من الفرص التي وفرتها عقوبات ترامب لإيران هي علاج مرض الاقتصاد الإيراني المستمر منذ 60 عامًا“، مضيفًا أن ”من أهم ما تم إصلاحه في الاقتصاد الإيراني هو فصل النفط عن ميزانية البلد“.

وخلقت العقوبات الأمريكية لإيران أوضاعًا اقتصادية سيئة للغاية وانهيارًا للعملة المحلية (الريال الإيراني)، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض المصانع والشركات نتيجة عدم القدرة على تأمين المواد الأولية الأساسية.