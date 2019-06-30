ترامب يصل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين‎

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، قبيل لقاء مرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

قال مون جيه – إن رئيس كوريا الجنوبية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأحد.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن نظيره الأمريكي ترامب سيتوجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح وسيلتقي مع كيم.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر ”توتير“، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان بفيتنام في فبراير.