واشنطن: دول في ”التحالف“ قد تنشر قوات بسوريا بعد انسحابنا

قال ”جيمس جيفري“، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إن انسحاب بلاده العسكري من الأخيرة قد يعقبه نشر قوات لدول أعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش المتشدد.

جاء ذلك في حديث، للمبعوث الأمريكي اليوم السبت، لموقع ”دِفَنْس وان“ المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية.

ورفض ”جيفري“، الكشف عن الدول التي يتوقع أن تتخذ الخطوة، ورجّح أن تعلن عن قرارها خلال أسابيع.

كما لفت أن بعض تلك الأطراف قد تختار المشاركة ”بصمت“، مؤكدًا أن بلاده لا تمانع في ذلك.

يشار أن الولايات المتحدة تواصل الاحتفاظ بقواتها في سوريا، وقوامها يقدر بألفي جندي، رغم إعلانها سابقًا العزم على الانسحاب بحلول آذار مارس الماضي.