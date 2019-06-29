موظفة الإغاثة البريطانية ”راتكليف“ تنهي إضرابًا عن الطعام في سجن بطهران

أعلن ”ريتشارد راتكليف“ زوج موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران اليوم السبت، أن زوجته أنهت إضرابًا عن الطعام، كانت قد أقدمت عليه للضغط من أجل الإفراج عنها.

وقال الزوج ريتشارد راتكليف لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ إنه تحدث إلى زوجته اليوم السبت، وإنها أنهت إضرابها عن الطعام.

وبدأت نازانين، وهي مديرة مشروعات في مؤسسة تومسون رويترز، الإضراب عن الطعام قبل أسبوعين.

وألقي القبض عليها في نيسان أبريل في المطار في طهران في طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة أسرية، وصدر عليها حكم بالسجن 5 سنوات لإدانتها بالتآمر لإسقاط النظام الإيراني.