مصدر: إيران ستتجاوز كمية اليورانيوم المنصوص عليها بالاتفاق النووي

أكد مصدر مطلع اليوم السبت، بأن إيران ستتخطى قريبًا الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه قوله: ”نظرًا لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة.. فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق وسيتم قريبًا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام“.

وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015، قد قال أمس الجمعة إن البلدان الأوروبية ”لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق“.