بعد مخاوف بشأن صحتها.. أنجيلا ميركل تغفو في قمة مجموعة العشرين (فيديو)

التقطت عدسات المصوريين، مشاهد للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل وهي تغفو خلال قمة مجموعة العشرين، ما زاد من المخاوف بشأن الحالة الصحية لها بعد أيام قليلة من تعرضها لنوبة من الهزات أثناء وجودها في برلين.

وخضعت ميركل لجدول زمني مرهق خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن تقود قمة المجلس الأوروبي في بروكسل يوم الأحد مباشرة بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وقال أحد المعلقين السياسيين الألمان، إن المستشارة الألمانية التي سيبلغ عمرها الخامسة والستين الشهر المقبل، ”قد تكون مرهقة“، حسبما نقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وأظهرت مقاطع ميركل وهي تحاول التغلب على الهزات خلال حفل رسمي في برلين يوم الخميس، وهي المرة الثانية التي شوهدت فيها ترتعش في أقل من أسبوعين.

وتم تصوير المستشارة الألمانية وهي ترتجف أثناء حضورها اجتماعًا مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين.

وطالب المعلق الألماني، ستيفان كورنيليوس، أنجيلا ميركل ”شرح الخطأ في صحتها عند عودتها من قمة مجموعة العشرين“.

وفي حديثه إلى ”بي بي سي نيوز“ بعد حادث الارتجاف الثاني، قال كورنيليوس: ”القلق العام يتزايد لأن هذه هي الحادثة الثانية، ويبدو أن المستشارة التي تتمتع بصحة جيدة وقوة للغاية، هي الآن مريضة إلى حد ما“.