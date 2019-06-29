قمة العشرين تؤكد في بيانها الختامي على الحاجة لسياسة تجارة عالمية ”حرة“ و“عادلة“

شدّد البيان الختامي لقمة زعماء مجموعة العشرين في اليابان، على الحاجة لسياسة تجارة عالمية ”حرة“ و“عادلة“، دون استخدام مصطلح ”الحمائية“.

ووقّع جميع أعضاء مجموعة العشرين على البيان الختامي لقمة الزعماء، التي اختتمت أعمالها، اليوم السبت، في مدينة أوساكا اليابانية.

وحذر البيان الختامي من انخفاض ”النمو الاقتصادي“ العالمي، وتزايد التوترات التجارية والجيوسياسية، ولم يتطرق البيان إلى الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبلدان الأخرى.

وأشار إلى وجود حاجة لمزيد من العمل لمواجهة التحديات الطارئة الناجمة عن التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه سيتم الاستمرار في تقييم المخاطر المتعلقة بالتجارة والاستثمار، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إزالتها.

وتابع البيان: ”نسعى جاهدين للحفاظ على أسواقنا مفتوحة وتأسيس بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة“.

وتعهد الزعماء بدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية، وتأسيس ”شروط متساوية“ في هذا الصدد على الصعيد العالمي.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة، إن الزعماء وجدوا أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتغير المناخي، رغم وجود ”اختلافات كبيرة في الآراء“ بين الأعضاء.

وشدّد آبي على أن زعماء مجموعة العشرين، ”متفقون على ضرورة أن تقود الدول الأعضاء النمو الاقتصادي العالمي“.